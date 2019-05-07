Apple може представити на WWDC 2019 не лише програмне забезпечення

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Mac Pro можуть представити на WWDC 2019
Mac Pro можуть представити на WWDC 2019 / Фото з вільних джерел

Мережеві джерела повідомляють про те, що компанія Apple розглядає можливість демонстрації оновленого Mac Pro на заході WWDC 2019. Відзначимо, конференція розпочнеться 3 червня.

Що може представити Apple? Як правило, конференція присвячується програмному забезпеченню, але демонстрація пристрою, над яким Apple працює більше двох років, також має сенс.

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Як повідомляє, Mac Pro орієнтований на вимогливих користувачів і розробників. Саме така публіка збереться на WWDC 2019. У повідомленні також йдеться про те, що Apple може знову вести розробку власного зовнішнього монітора. Він також може з'явитися на майбутній конференції.

Інші новинки, над якими працює Apple. За даними джерела, ймовірність появи цих пристроїв на WWDC 2019 висока, але компанія веде розробку й інших новинок, можливий час анонсу яких не озвучено. Йдеться про розробку оновленого MacBook Pro з 16-дюймовим дисплеєм і новим дизайном. А також про оновлену модель з дисплеєм на 13 дюймів, яка підтримує установку 32 ГБ оперативної пам'яті.

Як правило, такі новинки анонсуються Apple восени, тому їх майбутня поява на конференції WWDC малоймовірна.

Що відомо про WWDC 2019? Відзначимо, щорічний захід WWDC 2019 почнеться 3 червня 2019 року. Незважаючи на розпливчастість чуток стосовно апаратних рішень, які можуть бути представлені на конференції, варто очікувати чимало цікавих анонсів оновлень різного програмного забезпечення, що використовується в продукції Apple.

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Apple
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