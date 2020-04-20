24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Apple може представити нові бездротові навушники AirPods Lite

- Читать новость на русском
AirPods Lite: Apple може випустити нові навушники / wccftech.com

Вже у травні компанія Apple може випустити нові бездротові навушники. Їхня назва – AirPods Lite. За чутками, компанія мала представити цю модель ще у березні, однак презентацію довелось скасувати через коронавірус.

Як передає wccftech.com, нові навушники можуть презентувати разом із 13-дюймовим ноутбуком MacBook Pro.

До теми iPhone SE 2020: Apple офіційно представила свій новий бюджетний смартфон

Деталі

Як розповів аналітик Джон Проссер, Apple планувала провести захід у березні. Тоді мали презентувати нову модель AirPods, а також смартфон iPhone SE (2020). Але через пандемію коронавірусу корпорації довелося змінити свої плани.

Нове покоління смартфона iPhone SE вже презентували. У травні компанія готова анонсувати нове покоління AirPods разом з новим ноутбуком MacBook Pro з 13-дюймовим дисплеєм.

Що відомо про навушники 

За чутками. ми побачимо абсолютно нову модель AirPods Lite. Зараз можна припустити, що пристрій не отримає функцію активного шумозаглушення і, можливо, деяких інших функцій AirPods Pro. При цьому, як свідчить назва, це буде спрощена версія, тож ціна буде нижчою.

Більше того, є інформація, що Apple планує вивести на ринок і накладні навушники, але анонс такого пристрою очікується пізніше у 2020 році.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Ірина Полицька
Теги: Apple Новини Техно Техно Ґаджети
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 08:03 Як обрати очищувач повітря: практичні поради
Михайло Года
19 квітня 21:04 Huawei P40: чим цікавий один з найкращих камерофонів на ринку
Ірина Полицька
19 квітня 18:08 Як успішно перейти на дистанційне навчання: досвід Запорізького медуніверситету
19 квітня 08:02 Zoom – зручний додаток для відеоконференцій: як працює і де завантажити програму
Михайло Года
18 квітня 21:12 Професіоналізм не має статі: як жінці підкорити ІТ-сферу
Ірина Полицька

Новини
Більше новин