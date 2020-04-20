Apple може представити нові бездротові навушники AirPods Lite

Вже у травні компанія Apple може випустити нові бездротові навушники. Їхня назва – AirPods Lite. За чутками, компанія мала представити цю модель ще у березні, однак презентацію довелось скасувати через коронавірус.

Як передає wccftech.com, нові навушники можуть презентувати разом із 13-дюймовим ноутбуком MacBook Pro.

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Деталі

Як розповів аналітик Джон Проссер, Apple планувала провести захід у березні. Тоді мали презентувати нову модель AirPods, а також смартфон iPhone SE (2020). Але через пандемію коронавірусу корпорації довелося змінити свої плани.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.



Probably alongside the MacBook Pro next month. — Jon Prosser (@jon_prosser) April 19, 2020

Нове покоління смартфона iPhone SE вже презентували. У травні компанія готова анонсувати нове покоління AirPods разом з новим ноутбуком MacBook Pro з 13-дюймовим дисплеєм.

Що відомо про навушники

За чутками. ми побачимо абсолютно нову модель AirPods Lite. Зараз можна припустити, що пристрій не отримає функцію активного шумозаглушення і, можливо, деяких інших функцій AirPods Pro. При цьому, як свідчить назва, це буде спрощена версія, тож ціна буде нижчою.

Більше того, є інформація, що Apple планує вивести на ринок і накладні навушники, але анонс такого пристрою очікується пізніше у 2020 році.

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