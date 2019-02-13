Apple може випустити новий платний сервіс

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Новий сервіс від Apple
Новий сервіс від Apple / unsplash.com/Alexandr Bormotin

Компанія Apple планує випустити новий платний новинний сервіс підписки. Його хочуть випустити на базі уже створеного сервісу Apple News.

Щоправда таке рішення компанії вже отримало негативні відгуки від видавців – їх не задовільнять умови такого сервісу, пише видання Engadget.

Зокрема, видавці New York Times і Washington Post не згодні з умовами, відповідно до яких Apple отримає "приблизно половину" доходу від служби. Решта суми планують розподілити між видавцями, залежно від кількості часу, який користувачі присвятили читанню статей.

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Ціна питання

Що стосується вартості нового сервісу, то точної інформації наразі немає. Експерти припускають, що підписка буде коштувати орієнтовно 10 доларів (приблизно 289 гривень) на місяць.

Як повідомляють джерела, Apple планує провести спеціальний захід 25 березня, тоді й мають розповісти деталі щодо підписки на нові сервіси. Також джерела кажуть, що на цьому заході компанія навряд чи покаже якісь фізичні продукти, як iPad mini, AirPods чи AirPower.

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Теги: Техно Apple IT-бізнес
Джерело: 24 Канал
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