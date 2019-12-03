Apple може випустити одразу пять нових iPhone у наступному році

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Ілюстративне фото / wccftech

Задовго до чергової презентації Apple в мережу вже неодноразово витікали неофіційні відомості про ключові особливості "яблучних" новинок. Але, як виявилося, відомо аналітикам було не все.

За даними мережевих інформаторів, в 2020 році компанія представить більше смартфонів, ніж від неї очікували, а відмінності між ними будуть не лише візуальними, зазначає WCCFTech.

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За даними інсайдерів, у 2020 році смартфони оновленої лінійки Apple будуть мати відчутні відмінності всередині однієї лінійки. 5,4-дюймова і 6,7-дюймова версії будуть доступні в єдиній модифікації, а третю модель з діагоналлю екрана 6,1 дюйма вендор представить у двох версіях.

Якими будуть відмінності

Очікується, що відмінністю між новинками з модемом Snapdragon X55 стане спектр частот 5G. "Звичайні" iPhone отримають можливість роботи тільки в діапазоні до 6 ГГц, а старші і дорожчі апарати додатково обладнають антенами міліметрового діапазону.

Згідно з попередніми даними, всі чотири пристрої будуть комплектуватися OLED-дисплеями. "Бюджетному" iPhone SE2, реліз якого очікується навесні наступного року, приписують LCD-екран діагоналлю 4,7 дюйма і сканер відбитків пальців Touch ID на фронтальній панелі. Ще однією відмінністю нових iPhone від попередників стане просунута потрійна камера з підтримкою технології 3D-сканування.

Детальні технічні характеристики і ціна новинок наразі невідомі.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Apple Смартфони
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