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Apple може випустити ще одні навушники: що про це відомо

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Apple може випустити ще одні навушники / xakep

Компанія Apple може незабаром випустити ще одні навушники, Щоправда, вони істотно відрізнятимуться від тих, що виробник створював раніше. Це мають бути накладні бездротові навушники під власним брендом.

Як передає популярний YouTube-блогер Джон Проссер, місце для відповідного продукту вже зарезервовано в базі даних Target.

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Що відомо

Нові навушники в базі мають назву Apple AirPods (X Generation). У базі також зазначено три види навушників, це може свідчити про те, що навушники отримають три колірні рішення.

Такі списки в базі даних Target трапляються досить часто. Поява там товару зазвичай свідчить про те, що він вийде протягом найближчого місяця або навіть тижня.

Щоправда назву продукту в списку може бути вказано неточно. Технічно, випуск накладних навушників – це не є новий продукт для Apple. Раніше компанія вже випускала накладні навушники під брендом Beats.

Ціна

У Target навіть вказана ціна нового продукту. Apple AirPods (X Generation) мають коштувати 399 доларів (майже 10 тисяч гривень).

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Apple Ґаджети
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