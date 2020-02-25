Apple може випустити ще одні навушники: що про це відомо

Компанія Apple може незабаром випустити ще одні навушники, Щоправда, вони істотно відрізнятимуться від тих, що виробник створював раніше. Це мають бути накладні бездротові навушники під власним брендом.

Як передає популярний YouTube-блогер Джон Проссер, місце для відповідного продукту вже зарезервовано в базі даних Target.

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Що відомо

Нові навушники в базі мають назву Apple AirPods (X Generation). У базі також зазначено три види навушників, це може свідчити про те, що навушники отримають три колірні рішення.

Такі списки в базі даних Target трапляються досить часто. Поява там товару зазвичай свідчить про те, що він вийде протягом найближчого місяця або навіть тижня.

Multiple Target employees have started reaching out to me about this



Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399.



Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47 — Jon Prosser (@jon_prosser) February 22, 2020

Щоправда назву продукту в списку може бути вказано неточно. Технічно, випуск накладних навушників – це не є новий продукт для Apple. Раніше компанія вже випускала накладні навушники під брендом Beats.

Ціна

У Target навіть вказана ціна нового продукту. Apple AirPods (X Generation) мають коштувати 399 доларів (майже 10 тисяч гривень).

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