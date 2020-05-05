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Apple назвала дату проведення WWDC 2020: конференція пройде онлайн

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WWDC таки пройде у червні
WWDC таки пройде у червні / Apple

Компанія Apple оголосила дату проведення щорічної конференції для розробників WWDC 2020. У цьому році через пандемію коронавіруса захід пройде в онлайн-форматі 22 червня.

Подивитися WWDC 2020 можна буде в додатку Apple Developer і на сайті Apple Developer. Для всіх розробників участь в конференції буде безкоштовним.

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Крім того, компанія планує провести конкурс Swift Student Challenge, в рамках якого студенти зможуть продемонструвати свої навички програмування, створивши власну міні-додаток на мові Swift.

Більше інформації пізніше

У додатку Apple Developer в червні буде опублікована додаткова інформація про WWDC 2020 року, а саме матеріали презентації, відомості про поточний стан різних платформ, розкладу семінарів і практичних занять і багато іншого.

Цього року конференція WWDC не лише пройде в унікальному форматі, але й стане найбільшою за всю свою історію: наша спільнота розробників з усього світу, понад 23 мільйони осіб, збереться разом на один тиждень в червні, щоб дізнатися про майбутнє платформ Apple. Ми з нетерпінням чекаємо можливості зустрітися з розробниками онлайн і показати наші нові технології, які допоможуть їм створювати ще більш дивовижні програми та сервіси,
– зазначив віце-президент Apple по всесвітньому маркетингу Філ Шиллер.

Корисну інформацію розробники зможуть знайти на сайті Apple Developer або отримати електронною поштою. У 2020 році Всесвітня конференція розробників WWDC пройде вже в 31-й раз.

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Автор: Михайло Года
Теги: Apple Новини Техно Техно Ґаджети
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