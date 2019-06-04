Apple офіційно "поховала" iTunes

Цьогорічна конференція для розробників WWDC 2019 виявилася багатою на анонси, однак не всі з них виявилися приємними. Зокрема, корпорація Apple офіційно оголосила про припинення підтримки iTunes.

На зміну єдиному центру управління мультимедійною бібліотекою і резервними копіями мобільних пристроїв прийшов новий набір спеціалізованих додатків. Під час презентації оновленої версії macOS компанія детально розповіла про роботу модифікованої екосистеми.

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Нові додатки отримали перероблений інтерфейс з бічною панеллю і спрощеними елементами меню.

Музика. Apple Music, як і випливає з назви, орієнтований винятково на роботу з призначеним для користувача плейлистом: крім функції відтворення, додаток пропонує персональні рекомендації треків, альбомів і виконавців. У бібліотеку Music будуть перенесені всі раніше придбані в iTunes Store композиції.



На зміну iTunes прийде екосистема додатків

Відеоконтент. TV, на додаток до функції відеоплеєра, включатиме ексклюзивний контент сервісу Apple TV+ поряд з матеріалами інших постачальників, включаючи Showtime та HBO. Підтримується роздільна здатність відеозапису 4K, стандарт HDR і технологія об'ємного звучання Dolby Atmos.

Підкасти. Апгрейд отримав і додаток Podcasts, який обзавівся підтримкою алгоритмів машинного навчання для індексації показів і оптимізації пошуку випусків, які цікавлять користувача.

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Інші функції. Функція синхронізації і відновлення iPhone, iPad та iPod, доступна раніше в складі iTunes, "переїхала" в бічну панель файлового менеджера Finder операційної системи macOS 10.15 Catalina.

Перспективи нової екосистеми. За запевненням Apple, такий підхід значно спростить навігацію порівняно з заплутаним оформленням iTunes, яке неодноразово піддавалося користувацькій критиці за 19 років існування програми.

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