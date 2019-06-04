Apple офіційно представила Mac Pro: з нього вже кепкують в соцмережах

В рамках конференції WWDC 2019 компанія Apple представила новий персональний комп’ютер Mac Pro, орієнтований на професіоналів. Однак, його дизайн здивував і навіть розсмішив користувачів.

Характеристики. Новинка працює на 28-ядерному процесорі Intel Xeon. Два графічні процесори GPU об’єднуються по Infinity Fabric Link, що забезпечує до 5 разів вищу швидкість, ніж PCI.

Читайте також: Літня презентація Apple WWDC 2019: що представила компанія

Також він отримав фірмовий прискорювач Apple Afterburner, який забезпечує одночасний стрім відео в 8K ProRes RAW. Він оснащений 1,4-кіловатним блоком живлення.

Новий Mac Pro

Ціна. Новинка оцінена у 5999 доларів (156 тисяч гривень) за базову версію: Radeon Pro 580X, 32 ГБ оперативки, 8-ядерний процесор і 256 ГБ SSD. Він надійде у продаж у восени.

Чим насмішив користувачів. ПК отримав ручку, завдяки чому став більш портативним. Також з двох сторін він отримав цікавий дизайн. Але користувачам такий вигляд, чомусь нагадав терку.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно