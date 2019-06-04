Apple офіційно представила macOS 10.15 Catalina: головні особливості ОС

Одночасно з професійним десктопом компанія Apple представила на WWDC 2019 оновлену операційну систему macOS 10.15 Catalina. Свіжа операційка отримала низку абсолютно нових функцій, включаючи підтримку iPad в якості зовнішнього монітора.

Зовнішній дисплей. Одним з ключових нововведень десктопної ОС стала поява функції Sidecar, яка дає змогу використовувати iPad в якості бездротового другого монітора для Mac або графічного планшета в комбінації зі стилусом Apple Pencil.

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Як сценарії використання Apple назвала роботу в додатках Final Cut Pro X, Adobe Illustrator і офісному пакеті iWork.



Купертінівці офіційно представили macOS 10.15 Catalina

Відмова від iTunes. Іншою помітною відмінністю операційної системи від попередньої ревізії стала відмова від єдиного "медіакомбайна" iTunes на користь окремих додатків Music, TV і Podcasts. Синхронізація з iPhone тепер винесена в приладову панель самої macOS.

Функція "Екранний час" на Mac покликана допомогти користувачам ефективно управляти часом, проведеним біля монітора, обмежуючи період використання пристрою. Щоб робота не завершилася раптово, опція One more minute попереджає про необхідність збереження файлів або виходу з гри перед завершенням сеансу.



В macOS 10.15 Catalina з'явилася можливість підключати iPad як зовнішній монітор

Оновлені налаштування сімейного доступу надають батькам інструменти для контролю використання пристрою дитиною.

Технологія "Управління голосом" призначена для користувачів з обмеженими можливостями та замінює традиційні пристрої введення голосовим управлінням при підтримці Siri, при цьому обробка команд виконується на самому пристрої.

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Функція також доступна в складі iOS та iPadOS – вона дає змогу використовувати мобільні пристрої, виконуючи за допомогою голосу навіть такі традиційні дії, як дотик екрану, змахування і прокрутка.

Безпека. За перевірку безпеки додатків відповідає функція Gatekeeper, а новий механізм захисту вимагає підтвердження користувача на доступ програм до його документів.



В macOS 10.15 Catalina додали нові способи захисту даних

Всі моделі Mac з чіпом безпеки T2 отримали можливості блокування активації і анонімного пошуку втраченого або вкраденого пристрою за допомогою інших ґаджетів Apple. Реліз macOS 10.15 Catalina відбудеться восени поточного року.

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