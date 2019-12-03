Apple оголосила найкращі додатки та ігри 2019 року

Apple назвала кращі ігри та програми, які задали тренди в індустрії у 2019 році. Всі вони дуже різні, створені великими і малими студіями з усього світу, що, за словами представників компанії, демонструє відсутність кордонів для творчої енергії.

Найкращі додатки року

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Додатком року для iPhone став Spectre Camera розробника Lux Optics, яке дозволяє знімати фото з довгою витримкою, використовуючи технології штучного інтелекту. Використовувати Spectre Camera рекомендується на iPhone 8 і більше нових смартфонах Apple.



Додаток Spectre Camera для iPhone

iPad також отримав свій додаток року. Ним став Flow by Moleskine – практична записна книжка, в якій можна робити записи, малювати, креслити і використовувати різні художні інструменти. Все це дозволить вам зберігати будь-які свої ідеї та думки.



Flow by Moleskine для iPad

Кращим додатком для Mac став Affinity Publisher розробки Serif Labs. Ця програма пропонує великий набір професійних інструментів для дизайну будь-яких друкованих матеріалів: від красивої фотокниги до рекламної листівки.



Affinity Publisher для Mac

Додатком року для Apple TV App стала програма The Explorers. Це утиліта для зручної систематизації фото і відео, призначена для фотографів, відеооператорів, вчених, дослідників і художників.



The Explorers для Apple TV

Крім того редактори App Store відзначили, що головним трендом в додатках 2019 року став простий спосіб поділитися історією. Багато мобільних сервісів тепер допомагають заповнити відсутню сторінку нашими спогадами, мріями, образами і голосами.

Кращі ігри 2019 року

Гра року для iPhone – Sky: Children of the Light. Багатокористувацький квест із казковими локаціями, які можна досліджувати разом з друзями. Гра порадує неймовірно красивими пейзажами і чудовою музикою.



Гра року Sky: Children of the Light для iPhone

Гра року для iPad – Hyper Light Drifter. Оновлена версія класичної 16-бітової пригодницької гри Hyper Light Drifter. Вона об'єднує в собі захоплююче дослідження і напружений екшн.



Hyper Light Drifter для iPad

Гра року для Mac – GRIS. Дивовижне поєднання платформера і головоломки, доповнене зворушливою історією про наївну дівчинку на ймення Гріс. Гра розповість драматичну історію, повну розчарувань і надій.



Гра року для Mac – GRIS

Кращою грою для Apple TV став Wonder Boy: The Dragon's Trap. Оновлена версія класичної пригодницької гри з 80-х з повністю перемальованою вручну анімацією й оновленим саундтреком.



Wonder Boy: The Dragon's Trap для Apple TV

Гра року в новому сервісі Apple Arcade – Sayonara Wild Hearts. Це напрочуд гарна і романтична аркада, де можна кататися на мотоциклі й скейтборді, змагатися в танцях, стріляти з лазера, битися на мечах і розбивати серця на швидкості 200 миль на годину.



Sayonara Wild Hearts – гра року сервісу Apple Arcade

Головним ігровим трендом в Apple назвали портування знаменитих на весь світ ігор, а також розробку повністю оригінальних творів, які вдихнули нове життя в легендарні франшизи. У приклад наводяться: Mario Kart Tour, Minecraft Earth, Pokemon Masters, Assassin's Creed Rebellion, Gears POP!, The Elder Scrolls: Blades і Call of Duty: Mobile.

На додаток до рейтингу кращих ігор за версією редакторів App Store, тепер користувачам доступні рейтинги найбільш завантажуваних додатків і та ігор року.

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