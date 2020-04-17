Apple оголосила неочікувану ціну на нові відеокарти для Mac Pro 2019

Цінова політика Apple вже не раз ставала предметом для обговорення, і, як виявилося, на колесах для системника за 700 доларів історія не закінчилися. На сайті компанії з'явилася нова комплектація для робочого столу Mac Pro з можливістю встановлення обіцяного раніше графічного прискорювача Radeon Pro W5700X. Або навіть двох – але в цьому випадку покупців чекає прайс "з сюрпризом".

Нова модель відеокарти, комплектація якої додасть 600 доларів до вартості системника, покликана зайняти цінову нішу між базовою Radeon Pro 580X і дорогою Radeon Pro Vega II, яка обійдеться в 2400 доларів, розповідає TechSpot.

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При замовленні відразу двох GPU їх сумарний цінник складе 1600 доларів. замість очікуваних 1200 доларів. Те ж чекає і власників системних блоків з одним відеоприскорювачем – при бажанні придбати другий пізніше їм доведеться розлучитися з тисячею доларів. Представники компанії не пояснюють, з чим пов'язане таке ціноутворення.



Ціни на відеокарти, м'яко кажучи, вражають

Ціни на Mac Pro

Вартість мінімальної конфігурації Mac Pro (2019) становить 5999. За цю суму користувач отримує комп'ютер на базі восьмиядерного процесора Intel Xeon W з частотою 3,5 ГГц (4,0 ГГц в режимі Turbo Boost), 32 ГБ оперативної пам'яті DDR4, 256 ГБ SSD, а також одну відеокарту Radeon Pro 580X з 8 ГБ пам'яті GDDR5.

Чим особливий Mac Pro (2019)

Попри шокуючу вартість, експерти високо оцінюють якість Mac Pro. Зокрема, комп'ютер легко підлягає ремонту, оскільки комплектуючі кріпляться без використання клею, а більшість елементів змінюються без вузькоспеціалізованого інструменту. Більшу частину деталей десктопу можна замінити самостійно.

Також звертають увагу на систему охолодження. Mac Pro має відразу три вентилятори, розташованих на фронтальній стороні корпусу. Ще один кулер, розміщений на тильній стороні та виконує роль витяжки.

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