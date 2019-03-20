Apple оновила лінійку комп'ютерів "все в одному" – iMac: характеристики

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Apple представила нові iMac - ціна, характеристики
Apple iMac: характеристики / Фото з вільних джерел

У вівторок, 19 березня, компанія Apple офіційно представила оновлену лінійку моноблоків iMac. Нові комп'ютери побудовані на процесорах Intel Core 8 та 9 покоління та графічних прискорювачах AMD Radeon Pro Vega.

Особливості Apple iMac (із діагоналлю 21,5 дюйма). Як повідомляє , 21,5-дюймові Apple iMac отримають 4 або 6-ядерні процесори Intel Core 8 покоління, дисплей Retina 4K, 8 ГБ оперативної пам'яті DDR4-2666 (опціонально 16 або 32 ГБ) і графічний адаптер сімейства AMD Radeon Pro аж до Radeon Pro Vega 20 з 4 ГБ пам'яті HBM2.

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Вартість. Ціна конфігурації з 6-ядерним процесором становить від 1600 доларів (близько 43 500 гривень).

Особливості Apple iMac (із діагоналлю 27 дюймів). Тим часом 27-дюймова версія Apple iMac з екраном Retina 5K використовує чіпи Intel Core 9 покоління з шістьма або вісьмома ядрами. Максимальний обсяг оперативної памяті становить 64 ГБ, а графічна підсистема у топовій конфігурації представлена ​​прискорювачем Radeon Pro Vega 48 з 8-гігабайтним відеобуфером.

Apple iMac
Оновлені Apple iMac вже доступні для замовлення

Ціна. За версію iMac 27" з 8-ядерним CPU доведеться віддати щонайменше 2500 доларів (близько 68 000 гривень).

Більш детальна інформація про новинки доступна на офіційному сайті Apple.

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Теги: Apple Новини Техно Техно Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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