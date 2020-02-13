Apple Pay захопить ринок безконтактних платежів, – експерти

Із ростом популярності безконтактних транзакцій з’явилося чимало платіжних систем, які підтримують можливість оплати без вводу даних банківської карти. Експерти консалтингового агентства Juniper Research найбільш перспективною системою назвали Apple Pay.

Як зміниться ринок безконтактних платежів

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За даними агентства, до 2024 року оборот по транзакціях, що здійснюються за допомогою Apple Pay, досягне 686 мільярдів доларів, або 52% всього ринку безконтактних платежів. В цілому ринок платежів імовірно зросте з 2 до 6 трильйонів доларів США до 2024 року. Більшість транзакцій припаде на оплату картами, частка OEM-платежів складе 22% ( 1,32 мільярда доларів).

Деталі дослідження

Згідно зі звітом компанії, це станеться завдяки зростаючому попиту на безконтактні платежі і збільшенню числа пристроїв, що підтримують екосистему Apple.

Дослідження розглядає всі види безконтактних транзакцій, включаючи оплату картами і так звані OEM-платежі, що здійснюються за допомогою систем компаній, які не є банківськими організаціями – Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay та інші.

Причини популярності Apple Pay

Основним фактором зростання популярності Apple, на думку аналітиків, стане експансія компанії в Китаї, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Європі, а також подальший розвиток проєкту Apple Card. Експерти відзначають, що на відміну від деяких конкурентів, Apple має більш уніфіковану екосистему, яка дозволить їй довше зберігати лідерство.

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Збільшення числа безконтактних платежів прогнозується за рахунок зростання популярності натільних пристроїв на зразок Apple Watch та інших аксесуарів, що підтримують "платіжні" функції.

За статистикою Juniper Research, всього в 2019 році було продано більше 100 мільйонів натільних пристроїв, 20 мільйонів з яких підтримують безконтактні платежі.

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