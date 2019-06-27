Apple "переманила" провідного спеціаліста з розробки процесорів: що це означає для компанії

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Майк Філіппо
Майк Філіппо / iPhonote

Apple вирішила переманити одного з провідних архітекторів процесорів ARM Майка Філіппо. Поки не зрозуміло, чим спеціаліст займатиметься в компанії з Купертіно, однак в ARM він займався розробкою високопродуктивних архітектур, включаючи Cortex-A76 2018 року.

Що відомо про Майка Філіппо? Як повідомляє Engadget, Майк Філіппо віддав ARM десяток років і за цей час встиг попрацювати над створенням центральних процесорів, орієнтованих на інфраструктуру, а також продуктів, призначених для потенційно перспективного автомобільного ринку.

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Також, він зіграв важливу роль в дизайні кристалів для AMD і Intel.

Робота в Apple. Майк Філіппо підписав контракт з Apple ще в травні. Він працює в Остіні, відомому центрі розробок купертінівської компанії в галузі провідників.

Його неабиякий досвід у галузі проектування процесорів ARM стане гарною підмогою для Apple, яка використовує модифіковані ядра британської компанії в своїх однокристальних системах не тільки для годинників, смартфонів, планшетів і телевізійних приставок, але також в другорядних чіпах комп'ютерів Mac.

Майбутні продукти. Звичайно, основні плюси від роботи цього фахівця повинна отримати мобільна техніка на кшталт iPhone та iPad, але Майк Філіппо може зіграти вирішальну роль і в розширенні використання "яблучною" компанією власних процесорів на настільному ринку.

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Давно ходять чутки про те, що Apple веде активну підготовку до міграції Mac з архітектури x86 на ARM. Серед інших продуктів, про які активно циркулюють чутки, можна згадати гарнітуру доповненої реальності. В обох випадках Apple знадобляться потужні чіпи, здатні одночасно забезпечити достатньо високі показники часу автономної роботи.

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Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Процесори Apple
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