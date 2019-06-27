Apple "переманила" провідного спеціаліста з розробки процесорів: що це означає для компанії

Apple вирішила переманити одного з провідних архітекторів процесорів ARM Майка Філіппо. Поки не зрозуміло, чим спеціаліст займатиметься в компанії з Купертіно, однак в ARM він займався розробкою високопродуктивних архітектур, включаючи Cortex-A76 2018 року.

Що відомо про Майка Філіппо? Як повідомляє Engadget, Майк Філіппо віддав ARM десяток років і за цей час встиг попрацювати над створенням центральних процесорів, орієнтованих на інфраструктуру, а також продуктів, призначених для потенційно перспективного автомобільного ринку.

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Також, він зіграв важливу роль в дизайні кристалів для AMD і Intel.

Did anyone notice that @Apple managed to poach one of @ARM's lead CPU architects Mike Filippo? A57, A72, and A76 were his babies. He was the lead architect on all 3. His CPUs that kept everyone else in competition with Apple? He worked at ARM for a decade. https://t.co/uUsdUk1QsI — Anshel Sag (@anshelsag) 26 червня 2019 р.

Робота в Apple. Майк Філіппо підписав контракт з Apple ще в травні. Він працює в Остіні, відомому центрі розробок купертінівської компанії в галузі провідників.

Його неабиякий досвід у галузі проектування процесорів ARM стане гарною підмогою для Apple, яка використовує модифіковані ядра британської компанії в своїх однокристальних системах не тільки для годинників, смартфонів, планшетів і телевізійних приставок, але також в другорядних чіпах комп'ютерів Mac.

Майбутні продукти. Звичайно, основні плюси від роботи цього фахівця повинна отримати мобільна техніка на кшталт iPhone та iPad, але Майк Філіппо може зіграти вирішальну роль і в розширенні використання "яблучною" компанією власних процесорів на настільному ринку.

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Давно ходять чутки про те, що Apple веде активну підготовку до міграції Mac з архітектури x86 на ARM. Серед інших продуктів, про які активно циркулюють чутки, можна згадати гарнітуру доповненої реальності. В обох випадках Apple знадобляться потужні чіпи, здатні одночасно забезпечити достатньо високі показники часу автономної роботи.

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