Apple перестала підслуховувати користувачів

За всю історію компанії Apple керівництво рідко прислуховувалося до думки користувачів. Однак не так давно все кардинально змінилося: тепер купертінівці дослухаються до спільноти та намагаються виправити існуючі проблеми.

Що сталося? Нагадаємо, минулого тижня в ЗМІ з’явилась інформація, що Apple записує розмови користувачів з голосовим помічником Siri навіть без його активації.

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Записи, за даними джерел мережі, потім передавалися для аналізу стороннім компаніям, хоча містили в тому числі медичну інформацію та інші конфіденційні дані.

Реакція Apple. Представники Apple тоді заявили, що аудіозаписи використовуються лише для поліпшення якості сервісів, не дають змогу ідентифікувати користувачів і навіть не прив'язані до Apple ID. Проте компанія прийняла рішення про припинення збору звукової інформації.

Ми прагнемо забезпечити найкращий досвід використання Siri, захищаючи конфіденційність користувачів. На час проведення ретельного аналізу ми припиняємо програму оцінки якості роботи Siri в глобальному масштабі. Крім того, з майбутніми оновленнями програмного забезпечення користувачі матимуть можливість відмовитися від участі в програмі оцінки,

– йдеться в заяві Apple.

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