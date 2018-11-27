Apple планує випустити аналог медіаприставки Google Chromecast

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Apple планує випустити аналог медіаприставки Google Chromecast
Apple планує випустити аналог медіаприставки Google Chromecast / Фото з вільних джерел

Корпорація Apple планує випустити конкурентний пристрій одному з найуспішніших проектів Google – пристрою для транслювання відеороликів під назвою Chromecast. Інформації про новий пристрій від купертінівців практично немає, проте інсайдери все ж дещо розповіли.

Про це повідомляє Geekon.

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Відзначимо, успіх Chromecast був досягнутий завдяки всього двом складовим – унікальності самого пристрою і його низькій ціні. Саме таким шляхом і збираються йти Apple, що вже вкрай здивувало шанувальників компанії, так як випуск бюджетних апаратів ніколи не був властивий "яблучній корпорації".

Чутки про розробку дешевого модуля для трансляції відео з екранів iPhone та iPad на великі монітори і телевізори, виникли під час чергового обговорення майбутнього мультимедійного сервісу Apple, покликаного конкурувати з Netflix.

Принцип роботи Google Chromecast
Принцип роботи Google Chromecast

Подробиць про характеристики майбутнього ґаджета Apple, схожого з Chromecast, в мережі вкрай мало. Однак відомо кілька ключових деталей, які точно підтверджують теорію про трансляцію роликів з мобільних пристроїв на великі екрани.

Майже напевно, девайс підтримуватиме AirPlay для стрімінга аудіо та відео з iOS-пристроїв. Можливо, будуть і вбудовані програми, в першу чергу, розробки самої Apple. Також планується тісна зв'язка з екосистемою приставок Apple TV.

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Теги: Техно Ґаджети Apple Google
Джерело: Техно
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