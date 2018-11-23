Apple планує знизити ціну на iPhone Xr

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Apple планує знизити ціну на iPhone Xr
Apple планує знизити ціну на iPhone Xr / mobiltelefon.ru

Компанія Apple планує знизити вартість нових iPhone Xr. Щоправда, подешевшають смартфони не усюди, а на окремих ринках, зокрема в Японії.

Про це інформує GizmoChina.

Більше того, на японському ринку Apple планує надавати певні субсидії місцевим ритейлерам для збільшення продажів.

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iPhone Xr має подешевшати вже наступного тижня. Та, як повідомляють джерела, істотного здешевлення чекати не варто.

Як відомо, в останньому кварталі продажі Apple знизилися, але їм вдалося залишитися в прибутку через високий попит на старі пристрої. Наприклад, в Азії бренд Apple не входить в п'ятірку найпопулярніших виробників смартфонів. Що стосується Японії, то тут лідерами є Sony і Sharp.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ iPhone Xr

  • ДисплейТип: Liquid Retina
    Діагональ: 6,1 дюйма
    Роздільна здатність: 1792х828 пікселів
  • ПроцесорA12 Bionic
  • Графічний процесорM12
  • Пам'ятьОперативна: 8 ГБ
    Вбудована: 64ГБ/128ГБ/256
  • КамераОсновна: 12 Мп (f/1.8)
    ​Фронтальна: 7 Мп (f/2.2)
  • Акумулятор2942 мАг
  • Операційна системаiOS 12

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Теги: Японія Техно Смартфони Apple iPhone Xr
Джерело: Техно
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