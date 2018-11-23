Apple планує знизити ціну на iPhone Xr
Компанія Apple планує знизити вартість нових iPhone Xr. Щоправда, подешевшають смартфони не усюди, а на окремих ринках, зокрема в Японії.
Про це інформує GizmoChina.
Більше того, на японському ринку Apple планує надавати певні субсидії місцевим ритейлерам для збільшення продажів.
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iPhone Xr має подешевшати вже наступного тижня. Та, як повідомляють джерела, істотного здешевлення чекати не варто.
Як відомо, в останньому кварталі продажі Apple знизилися, але їм вдалося залишитися в прибутку через високий попит на старі пристрої. Наприклад, в Азії бренд Apple не входить в п'ятірку найпопулярніших виробників смартфонів. Що стосується Японії, то тут лідерами є Sony і Sharp.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ iPhone Xr
- ДисплейТип: Liquid Retina
Діагональ: 6,1 дюйма
Роздільна здатність: 1792х828 пікселів
- ПроцесорA12 Bionic
- Графічний процесорM12
- Пам'ятьОперативна: 8 ГБ
Вбудована: 64ГБ/128ГБ/256
- КамераОсновна: 12 Мп (f/1.8)
Фронтальна: 7 Мп (f/2.2)
- Акумулятор2942 мАг
- Операційна системаiOS 12
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