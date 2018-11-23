Apple планує знизити ціну на iPhone Xr

Компанія Apple планує знизити вартість нових iPhone Xr. Щоправда, подешевшають смартфони не усюди, а на окремих ринках, зокрема в Японії.

Про це інформує GizmoChina.

Більше того, на японському ринку Apple планує надавати певні субсидії місцевим ритейлерам для збільшення продажів.

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iPhone Xr має подешевшати вже наступного тижня. Та, як повідомляють джерела, істотного здешевлення чекати не варто.

Як відомо, в останньому кварталі продажі Apple знизилися, але їм вдалося залишитися в прибутку через високий попит на старі пристрої. Наприклад, в Азії бренд Apple не входить в п'ятірку найпопулярніших виробників смартфонів. Що стосується Японії, то тут лідерами є Sony і Sharp.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ iPhone Xr Дисплей Тип: Liquid Retina

Діагональ: 6,1 дюйма

Роздільна здатність: 1792х828 пікселів

Тип: Liquid Retina Діагональ: 6,1 дюйма Роздільна здатність: 1792х828 пікселів Процесор A12 Bionic

A12 Bionic Графічний процесор M12

M12 Пам'ять Оперативна: 8 ГБ

Вбудована: 64ГБ/128ГБ/256

Оперативна: 8 ГБ Вбудована: 64ГБ/128ГБ/256 Камера Основна: 12 Мп (f/1.8)

​Фронтальна: 7 Мп (f/2.2)

Основна: 12 Мп (f/1.8) ​Фронтальна: 7 Мп (f/2.2) Акумулятор 2942 мАг

2942 мАг Операційна системаiOS 12

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