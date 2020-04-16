Apple почала продавати коліщатка для Mac Pro за 700 доларів

Випустивши новий комп'ютер Mac Pro (2019), Apple шокувала його вартістю - зараз в Україні цей ПК можна купити за 210 тисяч гривень. Зараз корпорація розпочала продавати аксесуари для нього, зокрема коліщатка та ніжки.

Як свідчить офіційний сайт компанії, коліщатка для Mac Pro (2019) можна купити окремо. Їхня вартість становить 699 доларів (19 300 гривень). Цікаво, якщо купувати коліщатка в комплекті з ПК, то вони коштують 399 доларів.

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Також виробник пропонує окремо купити і ніжки для Mac Pro – Feet Kit. їхня вартість становить 299 доларів (8 300 гривень).

Коліщатка для Mac Pro коштують 700 доларів / Скріншот

Для порівняння, 15 квітня Apple випустила нове покоління бюджентика iPhone SE (2020). Його оцінили у 399 доларів.

Чим особливий Mac Pro (2019)

Попри шокуючу вартість, експерти високо оцінюють якість Mac Pro. Зокрема, комп'ютер легко підлягає ремонту, оскільки комплектуючі кріпляться без використання клею, а більшість елементів змінюються без вузькоспеціалізованого інструменту. Більшу частину деталей десктопу можна замінити самостійно.

Також звертають увагу на систему охолодження. Mac Pro має відразу три вентилятори, розташованих на фронтальній стороні корпусу. Ще один кулер, розміщений на тильній стороні та виконує роль витяжки.

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