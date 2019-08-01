Apple почала заробляти не лише на iPhone

Вперше за 7 років компанія Apple отримала з продажів iPhone менше половини виручки. Згідно зі звітом компанії, їх прибуток склав 53,8 мільярда доларів і це лише на 1% більше, ніж минулого року.

Продажі ключового продукту iPhone знизилися через загальні стагнації ринку і нижчих результатів продажу в Китаї – 25,99 мільярда доларів проти 29,47 мільярда доларів рік тому.

Читайте також: Скільки заробляють українські тестувальники: цікава статистика

Однак це не завадило главі Apple Тіму Куку заявити, що третій квартал став "найбільшим" для Apple в історії.

Це був наш найбільший третій квартал в історії завдяки рекордному доходу від сервісів, високим продажам iPad і Mac та значному поліпшенню трендів продажів iPhone,

– зауважив директор компанії.

Найбільше коштів компанією було витрачено на розширення лінійки послуг, включаючи новий стрімінговий сервіс Apple TV + та ігровий Apple Arcade. Обидва сервіси будуть запущені цієї осені. Всього ж на послуги припало 19% виручки – 11,46 мільярда доларів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно