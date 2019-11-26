Apple показала святкову рекламу iPad: зворушливе відео

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Святкова реклама від Apple / Скріншот

Напередодні різдвяних свят Apple випустила вже звичний для себе святковий рекламний ролик. У відео компанія натякає, що найкращим подарунком для ваших рідних та близьких буде ні що інше, як новесенький iPad та стилус Apple Pencil.

Святкове відео від компанії з Купертіно називається "Сюрприз" й триває три хвилини.

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Відео розповідає про подорож сім'ї до дідуся в час різдвяних свят. Дві непосидючі внучки бешкетують протягом всієї подорожі, а щоб вони заспокоїлися – батько відволікає їхню увагу даючи їм iPad.

Врешті діти готують подарунок для дідуся, який сумує за своєю дружиною – слайд-шоу, яке вони роблять своїми руками із сімейних фотографій та записів.

Дивіться зворушливе відео святкової реклами Apple:

До речі, саме зараз, у переддень різдвяних свят, на сайті Apple запущено розділ "Даруйте свято". Компанія зібрала у ньому "продумані до дрібниць подарунки, що вміють надихати".

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Apple iPad
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