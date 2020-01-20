Apple показала унікальну функцію селфі-камери в iPhone 11: відео

Одним із найпомітніших поліпшень кожного покоління iPhone, окрім процесора, стає камера. Раніше Apple приділяла найбільшу увагу основній камері, однак тепер вона прагне поліпшити і фронтальну камеру.

Що відомо про нову функцію

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У нових рекламних роликах корпорація продемонструвала можливості селфі-датчика iPhone 11 та iPhone 11 Pro в екстремальних умовах.

В якості нового жанру, який стане доповненням селфі, Apple представила "слофі". Це короткі відеоролики, які можна розшифрувати як "Slo-Mo селфі". Уповільнена зйомка на фронтальну камеру продемонстрована в нових комерційних відео компанії – Backflip і Whiteout.

Рекламний ролик Apple – дивіться відео

В ході відеозйомки смартфон буквально пройшов крізь шквал снігу, але, з огляду на захищеність від вологи та води, такий "холодний душ" йому не страшний.

Унікальні можливості фронтальної камери iPhone 11

Якщо класичне уповільнення відео Slo-Mo з'явилося в смартфонах Apple ще кілька років тому, то слофі – унікальна функція, доступна лише на iPhone 11, iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max.

Особливості фронтальної камери в iPhone 11 – дивіться відео

За запевненням компанії, нове покоління фронтальних камер, встановлених в iPhone 11, здатне підтримувати зйомку з частотою до 120 fps. При цьому 12-мегапіксельний модуль також здатний знімати відео 4K із частотою кадрів 60 fps з підтримкою режиму Smart HDR для розширеної колірної гами.

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