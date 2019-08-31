Apple потрібно розвалити, – Стів Возняк

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Стів Возняк
Стів Возняк / TechCentral

Стів Возняк – один із засновників Apple – не раз критикував продукцію та навіть політику відомого бренду. Однак нещодавно в інтерв'ю виданню Bloomberg Возняк сказав, що корпорацію "давно потрібно розвалити" та пояснив чому він так вважає.

Пояснення Стів Возняка. Бізнесмен і фахівець в сфері IT впевнений, що компанію, як і інших монополістів у сфері IT давно слід було б обмежити у свободі дій для організації більш чесної конкуренції.

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В інтерв'ю Bloomberg Возняк порівняв домінуюче становище брендів цифрової техніки з монополією на вуглеводні. Він зазначив, що поточна ситуація на мобільному ринку схожа на те, що хтось володіє всіма АЗС і погоджується обслуговувати тільки нові автомобілі.

Проте він назвав Apple "кращою з компаній, що роблять гроші на хороших продуктах" і порівняв її з Google і Facebook. За його словами, він би хотів мати можливість платити компаніям за те, щоб про нього не збирали зайву інформацію і не ділилися нею з "друзями" в соцмережах, які насправді часто не є справжніми друзями.

Apple давно слід було б розвалити на незалежні підрозділи, які перебували б далеко один від одного, і дати їм працювати самостійно ... Це моя думка, і фактів, які доводять це, немає,
– зявив Возняк.

"Інші люди можуть думати по-іншому. Але я думаю, що великі IT-компанії стали занадто великими, у них з'явилося багато контролю над нашими життями і вони забрали наше право вибирати", – додав співзасновник Apple.


Стів Джобс та Стів Возняк – засновники компанії Apple

Інші думки з цього приводу. Схожу думку висловила і американська сенаторка Елізабет Уоррен, яка мала намір брати участь у виборах президента США в 2020 році. Вона вже заявляла про намір "розвалити Кремнієву долину" в разі перемоги на виборах, щоб сприяти конкуренції і розвитку технологій.

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Сенаторка вважає, що корпорація не повинна одночасно керувати магазином App Store і поширювати в ньому мобільні додатки.

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Теги: Техно IT-бізнес Apple Новини Техно
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