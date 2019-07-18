Apple поверне кольорові логотипи на свої пристрої

За чутками, компанія Apple планує повернутися до кольорового логотипу. Зауважимо, вперше шестикольорове яблуко з'явилося на пристроях компанії в далекому 1977 році та використовувалося до 1998 року.

Про таке рішення купертінівців повідомив сайт Macrumors із посиланням на інсайдера, який цитує анонімне джерело з Купертіно.

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Які пристрої першими отримають кольоровий логотип? Невідомо, яких продуктів редизайн торкнеться в першу чергу. Ймовірно, першими в разі підтвердження чуток, зміни торкнуться комп'ютерів серії Mac, пізніше – ґаджетів в лінійках iPhone та iPad, включаючи лімітовані серії пристроїв.



Як виглядатиме MacBook з кольоровим логотипом

Коментарі компанії. Наразі компанія Apple чутки про можливу зміну логотипу не прокоментувала.

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