Apple позбавила користувачів Android популярного додатка

Корпорація Apple перехопила у Google, одну із популярних функцій для iOS, просто купивши творців програми. Йдеться про додаток Dark Sky, що відображає точні дані про погоду.

Застосунок може надавати інформацію про початок і закінчення дощу з точністю до хвилини або відомості про рух штормового фронту в режимі реального часу, передає slashgear.com.

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Його створили ще у 2011 році. У 2015 році його купила компанія Applied Invention. Згодом розробники надали відкритий код (API) для використання сервісу іншими розробниками.

Спочатку програма стала доступною в App Store, а пізніше з'явилася і в каталозі Google Play.

Підписники на Android Dark Sky зможуть користуватись ним до липня / slashgear.com

"Підступний" крок Apple

Однак, нещодавно компанія Apple викупила цей сервіс. Як розповів один засновників Dark Sky Адам Гроссман, додаток вже не можна завантажити в магазині Google, а для зареєстрованих користувачів підтримка припиниться 1 липня 2020 року.

Тож тепер застосунок буде доступний лише для власників iPhone.

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