Apple працює над дешевою версією iPhone, – ЗМІ

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Apple працює над дешевою версією iPhone
Apple працює над дешевою версією iPhone / unsplash.com

Компанія Apple готує дешеву версію iPhone. Щоправда, новинка не підтримуватиме функцію без Face ID. Як пишуть китайські ЗМІ, новий iPhone має скласти конкуренцію недорогим китайським смартфонам. Тож, очевидно, що він з’явиться лише на цьому ринку.

Як повідомляє 9to5mac.com, причиною такого кроку є ситуація на китайському ринку, який є чи найбільшим в світі ринком за обсягами продажів. Однак, iPhone не витримує конкуренції з дешевими смартфонами місцевих брендів.

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Тож одразу кілька китайських ЗМІ поширили інформацію про можливий вихід спеціальної моделі iPhone для китайського ринку.

Таким чином Apple спробує створити конкурента для смартфонів Oppo, Xiaomi і Huawei, які поки лідирують на ринку Піднебесної.

Що відомо про дешевий iPhone. Наразі небагато. Ймовірно, виробник відмовиться від технології розблокування по обличчю від Face ID. При цьому новий смартфон підтримуватиме сканер відбитків пальців Touch ID. Ймовірно, датчик вбудують безпосередньо в екран, як зараз робить більшість китайських виробників.

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Коли чекати. Як пишуть китайські ЗМІ, у цьому році дешевий iPhone ще не випустять. І на ринку віз з’явиться не раніше 2020 року.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Apple iPhone Китай
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