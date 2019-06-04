Apple представила iPadOS: що це таке та як воно працює

Відтепер фірмові планшети Apple не отримають вже звичного оновлення iOS. Купертінівці на WWDC 2019 представили абсолютно нову операційну систему, яка отримала назву iPadOS.

Головні особливості. В iPadOS екран з віджетами можна буде додати прямо на робочий стіл, зробивши свайп зліва. Помітно була поліпшена багатозадачність.

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Багатозадачність. З'явилася можливість відкривати один додаток в двох і навіть трьох вікнах одночасно, взаємодіючи між ними. Між вікнами можна переносити текст, зображення, посилання та інше. При відкритті меню багатозадачності всі програми будуть відкриватися в комбінації з тими, з якими вони були запущені.



Тепер на iPad можна працювати в кількох вікнах і перетягувати файли

Робота з файлами. Для iPadOS було повністю перероблено додаток "Файли". Він отримав нові режими з можливістю попереднього перегляду файлів і швидкої взаємодії з ними. Тепер є можливість роботи з архівами, перенесення даних з USB-накопичувачів, карт пам'яті і камер по USB Type-C.

Браузер. Safari для iPadOS буде відкривати всі сайти в десктопному режимі, адаптованому під сенсорне керування. Також в браузері з'явилися менеджер завантажень, налаштування вкладок, регулювання розміру тексту та інше.

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Робота з текстом. Працювати з текстом на iPad стало зручніше завдяки низці нових жестів. Наприклад, для вибору тексту досить просто провести по ньому пальцем, а для копіювання необхідно провести трьома пальцями по екрану. При використанні Apple Pencil швидкість відгуку зросла з 20 до 9 мс.



На iPad з'явився новий дизайн додатку "Файли"

Дата виходу та підтримка. Реліз iOS 13 і iPadOS очікується восени з виходом нових iPhone. iPadOS буде доступна для всіх моделей починаючи з iPad Air 2 і iPad mini 4.

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