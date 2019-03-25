Apple представила конкурента Netflix – Apple TV+

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Apple представила конкурента Netflix – Apple TV+
Apple представила конкурента Netflix – Apple TV+ / The Verge

В рамках весняної презентації Apple представила нові сервіси. До слова, на презентації не представили жоден із ґаджетів.

Що представила Apple? Крім стрімінгового сервісу, були представлені Apple News + і Apple Card, які орієнтовані на жителів США. Крім того, був представлений сервіс Apple Arcade, присвячений іграм, і вже доступний по всьому світу.

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Apple TV Channels. Наступним великим анонсом став сервіс Apple TV Channels, який буде конкурувати з Netflix, Amazon Prime та іншими.

Apple TV Channels
Канали на Apple TV Channels

Що цікаво, підписка відкриє доступ до безлічі проектів партнерів, таких як HBO і Showtime.

Основні деталі:

  1. Використовується машинне навчання, тому ви отримаєте індивідуальну добірку;
  2. Сервіс буде доступний не тільки на пристроях Apple, але і на смарт-телевізорах і Amazon Fire TV;
  3. Запуск відбудеться вже в травні 2019 року. Вам буде потрібно всього лише оновити додаток Apple TV. Ціна буде оголошена пізніше.

Apple TV +. Крім того, Apple анонсувала абсолютно новий сервіс TV +. Це вже повноцінний аналог Netflix. На сервісі будуть виходити ексклюзивні серіали і фільми.

Apple TV +
Apple TV + дасть доступ до ексклюзивних шоу та фільмів відомих акторів та режисерів

Головне про Apple TV +:

  1. Стівен Спілберг займається проектом "Дивовижні історії";
  2. Різ Уізерспун і Дженніфер Еністон представили "Ранкове шоу" (The Morning Show);
  3. Очікується шоу з Джейсоном Момоа;
  4. Комік Кумаїл Нанджіані з шоу Little America, яке представить "історії людей, яких вважають іммігрантами";
  5. Буде дитячий контент;
  6. Джей-Джей Абрамс і Сара Баріллес працюють над своїм проектом;
  7. Понад 100 зірок і режисерів взяли участь в створенні шоу;
  8. Можливість завантажувати серіали для перегляду оффлайн;
  9. Ніякої реклами;
  10. Опра Уїнфрі випустить два документальні фільми.

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Теги: Техно Інтернет Apple Новини Техно
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