Apple представила конкурента Netflix – Apple TV+

В рамках весняної презентації Apple представила нові сервіси. До слова, на презентації не представили жоден із ґаджетів.

Що представила Apple? Крім стрімінгового сервісу, були представлені Apple News + і Apple Card, які орієнтовані на жителів США. Крім того, був представлений сервіс Apple Arcade, присвячений іграм, і вже доступний по всьому світу.

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Apple TV Channels. Наступним великим анонсом став сервіс Apple TV Channels, який буде конкурувати з Netflix, Amazon Prime та іншими.



Канали на Apple TV Channels

Що цікаво, підписка відкриє доступ до безлічі проектів партнерів, таких як HBO і Showtime.

Основні деталі:

Використовується машинне навчання, тому ви отримаєте індивідуальну добірку; Сервіс буде доступний не тільки на пристроях Apple, але і на смарт-телевізорах і Amazon Fire TV; Запуск відбудеться вже в травні 2019 року. Вам буде потрібно всього лише оновити додаток Apple TV. Ціна буде оголошена пізніше.

Apple TV +. Крім того, Apple анонсувала абсолютно новий сервіс TV +. Це вже повноцінний аналог Netflix. На сервісі будуть виходити ексклюзивні серіали і фільми.



Apple TV + дасть доступ до ексклюзивних шоу та фільмів відомих акторів та режисерів

Головне про Apple TV +:

Стівен Спілберг займається проектом "Дивовижні історії"; Різ Уізерспун і Дженніфер Еністон представили "Ранкове шоу" (The Morning Show); Очікується шоу з Джейсоном Момоа; Комік Кумаїл Нанджіані з шоу Little America, яке представить "історії людей, яких вважають іммігрантами"; Буде дитячий контент; Джей-Джей Абрамс і Сара Баріллес працюють над своїм проектом; Понад 100 зірок і режисерів взяли участь в створенні шоу; Можливість завантажувати серіали для перегляду оффлайн; Ніякої реклами; Опра Уїнфрі випустить два документальні фільми.

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