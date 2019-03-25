Apple представила конкурента Netflix – Apple TV+
В рамках весняної презентації Apple представила нові сервіси. До слова, на презентації не представили жоден із ґаджетів.
Що представила Apple? Крім стрімінгового сервісу, були представлені Apple News + і Apple Card, які орієнтовані на жителів США. Крім того, був представлений сервіс Apple Arcade, присвячений іграм, і вже доступний по всьому світу.
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Apple TV Channels. Наступним великим анонсом став сервіс Apple TV Channels, який буде конкурувати з Netflix, Amazon Prime та іншими.
Канали на Apple TV Channels
Що цікаво, підписка відкриє доступ до безлічі проектів партнерів, таких як HBO і Showtime.
Основні деталі:
- Використовується машинне навчання, тому ви отримаєте індивідуальну добірку;
- Сервіс буде доступний не тільки на пристроях Apple, але і на смарт-телевізорах і Amazon Fire TV;
- Запуск відбудеться вже в травні 2019 року. Вам буде потрібно всього лише оновити додаток Apple TV. Ціна буде оголошена пізніше.
Apple TV +. Крім того, Apple анонсувала абсолютно новий сервіс TV +. Це вже повноцінний аналог Netflix. На сервісі будуть виходити ексклюзивні серіали і фільми.
Apple TV + дасть доступ до ексклюзивних шоу та фільмів відомих акторів та режисерів
Головне про Apple TV +:
- Стівен Спілберг займається проектом "Дивовижні історії";
- Різ Уізерспун і Дженніфер Еністон представили "Ранкове шоу" (The Morning Show);
- Очікується шоу з Джейсоном Момоа;
- Комік Кумаїл Нанджіані з шоу Little America, яке представить "історії людей, яких вважають іммігрантами";
- Буде дитячий контент;
- Джей-Джей Абрамс і Сара Баріллес працюють над своїм проектом;
- Понад 100 зірок і режисерів взяли участь в створенні шоу;
- Можливість завантажувати серіали для перегляду оффлайн;
- Ніякої реклами;
- Опра Уїнфрі випустить два документальні фільми.
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