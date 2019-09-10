Apple представила нове покоління найбюджетнішого iPad

Під час осінньої презентації Apple 2019 компанія несподівано представила нове сьому покоління найбюджетнішого iPad. При цьому раніше про цю новинку нічого не було відомо, тож анонс став певного роду сюрпризом.

Нова найдешевша модель планшета iPad отримала діалоговий екран у 10,2 дюйма.

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Що стосується технічних характеристик, то про це на презентації говорили небагато. Відомо лише, що новинка буде працювати із стилусом Apple Pencil та з фізичною клавіатурою Apple Smart Keyboard.

iPad має клавіатуру і підтримує стилус

Він отримав платформу Apple A10 Fusion. Процесор новинки дещо слабший, ніж A10X Fusion, що використовується у другому поколінні iPad Pro. Але достатньо потужний для планшета початкового рівня. Також відомо, що планшет працює під керуванням нової операційної системи iPadOS.

Під час презентації в Apple наголосили, що корпус нового планшета повністю виготовлений із переробленого алюмінію. iPad важить менше 500 грамів.

До речі, приємною несподіваною для українців став той факт, що під час презентації новинки Apple використала фото з Києва.

Ціна. Вартість iPad можна назвати доступною - 329 доларів доларів або 8 200 гривень.

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