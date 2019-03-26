Apple представила новинний сервіс News+: у чому його особливість

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Apple представила новинний сервіс News+
Apple представила новинний сервіс News+ / Скріншот з відео

У понеділок, 25 березня, компанія Apple провела велику весняну презентацію, на якій представили чимало нових сервісів. Зокрема, купертінівці представили новинний сервіс News+, який вбудований в уже відомий додаток News.

Особливості нового сервісу. У News+ буде зібрано понад 300 популярних журналів, газет, онлайн-видань, включаючи The Wall Street Journal, The New Yorker, National Geographic, Men's Health і багато інших.

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Кожен матеріал буде адаптований до найкращого відображення на екранах техніки Apple. Журнали обзаведуться анімованими обкладинками.

News +
В сервісі News+ буде зібрано понад 300 популярних журналів

Конфіденційність. Також Apple відзначила, що рекламодавці не зможуть відстежувати, що саме користувачі читають в News+. Це означає, що прочитавши статтю, ви не будете після цього бачити в додатках і на сайтах рекламні рекомендації.

Вартість підписки. За словами Apple, якщо окремо купувати всі журнали і підписки на контент, представлений в News+, то в рік на все це піде близько 8 000 доларів. Але в новому сервісі компанії все це буде доступно тільки за 9,99 доларів на місяць.

News +
В сервісі News+ будуть доступні анімовані обкладинки журналів

Дата виходу. Крім того, підписка поширюється на всіх членів сім'ї, і кожен зможе отримувати індивідуальні рекомендації. Перший місяць використання News+ буде безкоштовним. На старті сервіс запрацює в США і Канаді, а пізніше в цьому році до них приєднаються Австралія і Великобританія.

Презентація Apple News+ –дивіться відео

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Додатки Apple
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