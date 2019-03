Apple представить 11 серіалів власного виробництва під час презентації

25 березня компанія Apple проведе свою чергову презентацію. Раніше була інформація, що в рамках події представлять нові iPad-и. Однак, несподівано, новинки представили на тиждень раніше — 18 березня.

Та що ж тоді представлятиме Apple 25 березня?

Як пише New York Times, захід буде присвячений запуску нового відеострімінгового сервісу Apple. Компанія має представити щонайменше 11 шоу, фільмів і серіалів. Їхні зйомки вже завершені, або перебувають на фінальній стадії.

Що саме покажуть?

За чутками, Apple випустить трилер Are You Sleeping ( "Ти спиш?"), Dickinson ( "Дікінсон"), For All Mankind ( "Для всього людства2) від автора наукової фантастики Рональда Д. Мура, а також неназваний серіал Чарлі Дея і Роба МакЕлхенні.

При цьому вже до 2020 року Apple планує значно розширити перелік контенту.

Раніше також повідомлялось, що компанія співпрацюватиме з Netflix для трансляції їхнього контенту. Та останні заявили, що не хочуть співпрацювати з Apple.

"Apple – чудова компанія, але ми б вважали за краще, щоб клієнти стежили за нашим контентом в нашому сервісі. Ми вирішили не інтегруватися в сервіс Apple", – заявив глава Netflix Рід Хастінгс.

