Apple представить повністю оновлений MacBook Pro: деталі

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Концепт 16-дюймового MacBook Pro
Концепт 16-дюймового MacBook Pro / Фото з вільних джерел

Відомий аналітик Мінг-Чі Куо, який відомий своїми зв'язками із ланцюжком постачань виробників, поділився новою порцією передбачень щодо продукції Apple. За його словами, купертінівці представлять в 2019 році 16-дюймовий MacBook Pro в новому дизайні.

Як повідомляє 9to5mac, це найбільша версія ноутбуків Apple з моменту припинення продажів 17-дюймового MacBook Pro в 2012 році.

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Мінг-Чі Куо повідомив, що також у продаж надійдуть 13-дюймові ноутбуки з 32 ГБ оперативної пам'яті. Відзначимо, раніше така розкіш була доступна тільки 15-дюймовим MacBook Pro.

MacBook Pro
Ймовірний дизайн MacBook Pro

Раніше Apple випускала професійні монітори для дизайнерів. І ось тепер, компанія вирішила повернутися в цей сегмент. Очікується 31,6-дюймовий 6K-монітор з підсвічуванням.

Ще одна новинка для "профі" – наступний Mac Pro з легко оновлюваними компонентами.

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Теги: Техно Ґаджети ноутбук MacBook Apple
Джерело: 24 Канал
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