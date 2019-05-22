Apple презентувала оновлений MacBook Pro з 8-ядерним процесором

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У магазині Apple з'явилися нові MacBook Pro
У магазині Apple з'явилися нові MacBook Pro / Фото з відкритих джерел

Корпорація Apple показала оновлену модель свого ноутбука MacBook Pro, який вперше отримав 8-ядерні процесори від Intel восьмого та дев'ятого поколінь. Це найшвидші ноутбуки Mac.

Оновлені моделі вже є на сайті Apple. Як і раніше, ноутбук презентовано у двох розмірах – 13 і 15 дюймів – і двох варіаціях – "сріблястий" та "сірий космос".

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Велика версія MacBook Pro доступна з шести і 8-ядерними процесорами. 13-дюймова версія поставлятиметься з оновленим 4-ядерним процесором. Як і у попередньому поколінні, комп'ютери будуть оснащені сенсорною багатофункціональною панеллю Touch Bar.

Ноутбук також оснащено поліпшеним екраном та клавіатурою, швидким SSD та чипом безпеки Apple T2. У моделі зріс в розмірах трекпад Force Touch.

Вартість оновлених MacBook Pro стартує від 1 799 доларів за 13-дюймові машини та від 2 399 доларів за 15-дюймові.

До речі, у березні цього року Apple презентувала у своєму онлайн-магазині нову модель настільного комп'ютера iMac. Пристрій оснащений дисплеєм Retina 4K у версії з екраном 21,5 дюйма або 5K з розміром 27 дюймів. Дисплей має здатність відтворювати 1 мільярд кольорів.

А в жовтні 2018 року Apple презентувала нові MacBook Air і iPad Pro під час презентації в Бруклінській академії музики в Нью-Йорку. Новий Air виявився на 17 відсотків меншим, ніж його попередня версія, і отримав дисплей Retina.

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Теги: Техно Ґаджети Apple Intel MacBook
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