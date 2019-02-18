Apple придбала стартап з розробки додатків для голосових помічників

Компанія Apple придбала стартап PullString, голосові технології якоїго лягли в основу інтерактивної ляльки "Привіт, Барбі" (Hello Barbie). Окрім того, PullString представила програмне забезпечення, яке дає змогу людям створювати власні додатки для голосового помічника Alexa.

Як повідомляє ресурс Axios, Apple заплатила за операцію близько 30 мільйонів доларів авансом і пообіцяла виплатити ще близько 10 мільйонів доларів потенційного прибутку керівництву.

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Для чого Apple стартап? Оскільки "яблучна" компанія ще офіційно не оголосила про придбання PullString, поки точно не ясно, що вона планує робити з технологіями компанії.

Ймовірно, покупка може привести до створення програмного забезпечення, яке допоможе більшій кількості людей створювати власні додатки Siri. Це може зробити голосового помічника Apple і динамік HomePod більш конкурентоспроможними порівняно з Alexa та Google Assistant.

Що відомо про PullString? Компанія, раніше відома як ToyTalk, була заснована ще в 2011 році колишніми співробітниками Pixar. Її інтелектуальна платформа дала компаніям-партнерам і клієнтам можливість створювати цифрових та фізичних персонажів, а також голосові додатки, які вміють спілкуватися з людьми. "Привіт, Барбі" – лише один з продуктів поряд з такими, як інтерактивна іграшка "Паровозик Томас".

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