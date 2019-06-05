Apple Pro Display XDR: чому новий монітор компанії такий дорогий

В рамках конференції WWDC 2019, компанія Apple представила робочу станцію Mac Pro. Однак такий "монстр" вимагає відповідного доповнення, тому купертінівці анонсували монітор Pro Display XDR із діагоналлю 32 дюйма.

Дисплей виглядає під стать іншим витворам Apple і коштує як цілий Mac Pro в базовій комплектації.

Читайте також: Літня презентація Apple WWDC 2019: що представила компанія

Ціна. Безпосередньо сам монітор можна придбати за 5 000 доларів в модифікації Standard glass або за 6 000 доларів в модифікації Nano-texture glass. Ще 1 000 доларів доведеться викласти за фірмову підставку Pro Stand, або обійтися «яблучним» кріпленням VESA за 200 доларів.



Apple Pro Display XDR має діагональ 32 дюйма

Основні характеристики. В основі новинки лежить IPS-матриця з роздільною здатністю 6016 × 3384 пікселів (Retina 6K Display), глибиною кольору 10 біт і 100% охопленням колірного простору DCI-P3. Монітор має підтримку XDR (Extreme Dynamic Range) і здатний видавати яскравість на рівні 1000 ніт в звичайному і 1600 ніт в піковому режимі. Динамічна контрастність складає 1 мільйон до 1, частота оновлення – 60 Гц.



Apple Pro Display XDR отримав дуже стильний дизайн



Apple Pro Display XDR обійдеться в 5 тисяч доларів

Дисплей також примітний 576-зонною системою управління підсвічуванням матриці. На тильній стороні розташовані чотири порти USB Type-C, один з яких підтримує Thunderbolt 3.

Читайте також: Apple офіційно представила Mac Pro: з нього вже кепкують в соцмережах

Також виробник відзначає заводське калібрування підсвічування і панелі, а також поляризований екран зі надширокими кутами огляду.

Старт продажів. Попередні замовлення на Apple Pro Display XDR почнуть прийматися у вересні, а поставки почнуться місяцем пізніше.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно