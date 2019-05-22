Apple разом із відомим американським фотографом проведуть майстер-класи із портретної зйомки

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Приклад роботи Крістофера Андерсона
Приклад роботи Крістофера Андерсона / Christopher Anderson

Компанія Apple оголосила про співпрацю із знаменитим фотографом Крістофером Андерсоном. На такий крок купертінівці пішли задля того, аби змінити ставлення користувачів то фотографування.

Деталі про майстер-класи. Як повідомляє Apple Insider, відомий фотограф поділиться своїми знаннями в галузі фотографії з власниками iPhone по всьому світу під час сесій під назвою Disrupting The Portrait ("Докорінна зміна портретної зйомки") в рамках серії освітніх програм Today at Apple Photo Lab.

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Учасники сесії вивчать творчі прийоми, які "кидають виклик традиційним правилам портретної фотографії".

Попередня співпраця Андерсона та Apple. До слова, з 2016 та 2017 років роках Apple продемонструвала портретні знімки Андерсона в галереях зображень, знятих на iPhone. Фотограф також проводив тестування системи камер iPhone 7 і був відзначений на слайді під час презентації Apple.

Крістофер Андерсон
Фото Крістофера Андерсона

Що відомо про фотографа? Крістофер Андерсон є членом міжнародного агентства Magnum Photos. Він широко відомий завдяки своїм фотографіям, зробленим в зоні конфліктів.

Андерсон працював  та за контрактом в журналах National Geographic, Newsweek, а зараз є провідним фотографом в журналі New York Magazine. Він також має великий досвід фотографування за допомогою iPhone і iPad.

Крістофер Андерсон
Приклад роботи фотографа Крістофера Андерсона

Книга Андерсона Capitolio, що вийшла в 2011 році, стала першою друкованою фотомонографією, адаптованою для відображення на iPad.

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Теги: Техно Новини Техно Apple Смартфони
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