Apple ремонтуватиме iPhone із китайськими батареями

Компанія Apple дозволила співробітникам Genius Bar та авторизованим сервісним центрам здійснювати гарантійний ремонт пристроїв, які мають не оригінальні акумулятори. Підтвердженням такого рішення слугує внутрішній документ, розісланий в авторизовані технічні сервіси Apple.

Як повідомляє MacRumors, це істотна зміна, оскільки до цього моменту, діяла чітка інструкція в подібних випадках завжди відмовляти в ремонті iPhone з неоригінальним акумулятором незалежно від обставин.

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Які телефони прийматимуть в ремонт? Тепер же технічні фахівці Apple і авторизованих сервісних центрів уповноважені приймати пристрій і надавати в таких випадках повний спектр послуг з ремонту (і це необов'язково повинна бути заміна батареї, може бути ремонт дисплея, материнської плати, мікрофонів і так далі).

Таким чином, при необхідності клієнт може звернутися в офіційним сервіс і замінити неоригінальний акумулятор на оригінальний, заплативши за це стандартну ціну. Більш того, в окремих випадках співробітники можуть самостійно приймати рішення про заміну старого пристрою на новий за ціною ремонту батареї.

Які телефони не обслуговуватимуться? Відзначимо, що iPhone з неоригінальними материнськими платами, корпусами, мікрофонами, портами Lightning, роз'ємами для навушників і кнопками гучності, як і раніше в офіційний ремонт не приймаються.

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Це вже друга така поступка від Apple. У 2017 році компанія дозволила ремонтувати смартфони з дисплеями сторонніх виробників.

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