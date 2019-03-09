Apple ремонтуватиме iPhone із китайськими батареями

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Apple ремонтуватиме iPhone із китайськими батареями
Apple ремонтуватиме iPhone із китайськими батареями / unsplash

Компанія Apple дозволила співробітникам Genius Bar та авторизованим сервісним центрам здійснювати гарантійний ремонт пристроїв, які мають не оригінальні акумулятори. Підтвердженням такого рішення слугує внутрішній документ, розісланий в авторизовані технічні сервіси Apple.

Як повідомляє MacRumors, це істотна зміна, оскільки до цього моменту, діяла чітка інструкція в подібних випадках завжди відмовляти в ремонті iPhone з неоригінальним акумулятором незалежно від обставин.

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Які телефони прийматимуть в ремонт? Тепер же технічні фахівці Apple і авторизованих сервісних центрів уповноважені приймати пристрій і надавати в таких випадках повний спектр послуг з ремонту (і це необов'язково повинна бути заміна батареї, може бути ремонт дисплея, материнської плати, мікрофонів і так далі).

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Таким чином, при необхідності клієнт може звернутися в офіційним сервіс і замінити неоригінальний акумулятор на оригінальний, заплативши за це стандартну ціну. Більш того, в окремих випадках співробітники можуть самостійно приймати рішення про заміну старого пристрою на новий за ціною ремонту батареї.

Які телефони не обслуговуватимуться? Відзначимо, що iPhone з неоригінальними материнськими платами, корпусами, мікрофонами, портами Lightning, роз'ємами для навушників і кнопками гучності, як і раніше в офіційний ремонт не приймаються.

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Це вже друга така поступка від Apple. У 2017 році компанія дозволила ремонтувати смартфони з дисплеями сторонніх виробників.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Apple iPhone
Джерело: 24 Канал
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