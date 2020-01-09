Apple скануватиме фото в iCloud: причина

Корпорація Apple почала перевіряти фото, які завантажують на хмарний сервіс iCloud. Знімки будуть перевіряти щодо вмісту сексуального насильства над дітьми. Сканування відбувається автоматично, а якщо порушення буде помічено, то користувача заблокують.

Про це сказала директор щодо приватності Apple Джейн Хорват під час виставки CES 2020, передає telegraph.co.uk.

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Вона наголосила, що Apple змушена вдатись до подібних технологій, аби виявляти та боротись із сексуальним насильством над дітьми.

Як це працює

Для захисту дітей компанія використовує технологію зіставлення зображень. Система порівнює електронні сигнатури фотографій з уже наявними в базі, щоб знайти підозрілі знімки. Кожен збіг вивчають індивідуально та далі приймають рішення, блокувати користувача чи ні.

Як відомо, у 2019 Apple внесла зміни в політику приватності, додавши пункт про можливе сканування зображень щодо дитячого насильства.

CES 2020 стала першою виставкою, в якій Apple взяла участь за 27 років. Та стенду чи презентації новинок не було - присутність обмежилася топ-менеджером щодо приватності.

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