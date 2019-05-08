Apple та Google видалили з магазинів додатки від українських розробників: у чому причина

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Apple та Google видалили з магазинів додатки від українських розробників
Apple та Google видалили з магазинів додатки від українських розробників / unsplash

Компанії Apple та Google видалили із своїх магазинів додатків сервіси для знайомств Meet24, FastMeet та Meet4U. Головною причиною такого рішення стало те, що в цих додатках можна було зареєструватися дітям, які ще не мають 12 років.

Як повідомляє USA Herald, розробник цих програм, компанія Wildec LLC, базується в Україні.

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Чому Google та Apple видалили додатки? Раніше Федеральна торгова комісія США в письмовому вигляді повідомляла Wildec LLC, що її додатки для знайомств порушують американський закон про захист приватності дітей в інтернеті.

Відповідно до закону США, компанії, що збирають особисту інформацію дітей віком до 13 років, зобов'язуються дотримуватися чіткої політики конфіденційності. Також на збір таких даних потрібен дозвіл батьків.

Кримінальні звинувачення. За даними Федеральної торгової комісії, кілька людей отримали кримінальні звинувачення за те, що нібито намагалися зв'язатися з неповнолітніми за допомогою цих додатків.

Представниця Федеральної комісії Ліза Шіфферлі заявила, що батькам необхідно вилучити ці програми з пристроїв своїх дітей.

Що відомо про Wildec? Компанія заснована в 2002 році в Україні та спеціалізується на розробці мобільних ігор та додатків.

У списку проектів, розроблених компанією: більше 20 мобільних ігор, мобільний додаток для віддаленого навчання, повнофункціональний мобільний e-mail клієнт мобільний клієнт-серверний додаток, що використовується в медицині, AirWayChat – мобільний чат.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет Додатки Apple Google Google Play
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