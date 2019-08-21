Apple тестує власний ігровий сервіс

Компанія Apple продовжує розширювати сферу діяльності. Тепер американський виробник почав працювати над тестування ігрового сервісу Apple Arcade.

Як пише DigitalTrends, ресурс доступний для деяких співробітників компанії в рамках внутрішнього тестування.

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Як відомо, Apple Arcade компанія представила на початку 2019. Виробник обіцяв геймерам необмежений доступ до широкого спектру ігор за щомісячну абонентську плату. Після завантаження ігор вони будуть доступні для автономної гри.

Цікаво, що програма раннього доступу до Apple Arcade платна навіть для співробітників Apple. Тестери сплачують абонплату у розмірі 0,49 долара (12,25 гривні).

Наразі сервіс включає лише кілька оригінальних ігор, але Apple обіцяла понад сто таких ігор.

Apple Arcade на стадії тестування

Що відомо про Apple Arcade? Сервіс анонсували у в березні 2019 року. Його називають таким собі Netflix для відеоігор. Замість того, щоб купувати ігри з App Store, геймерам пропонують оформити підписку і отримувати доступ протягом місяця.

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