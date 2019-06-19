Apple TV запустили на ретро-телевізорі: неймовірне відео

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Apple TV запустили на ретро-телевізорі
Apple TV запустили на ретро-телевізорі / unsplash

Розрив між аналоговими та цифровими технологіями збільшується з кожним роком. Однак ентузіасти часто готові піти на найнеочікуваніші технологічні подвиги та показати, що сучасні девайси все ж сумісні із застарілими пристроями на апаратному рівні.

Як повідомляє Arstechnica, користувач Facebook на ім'я Томас Мартін Левінс вирішив довести, що незважаючи на запевнення виробників і рітейлерів, сучасну цифрову приставку Apple TV можна підключити до архаїчного кінескопного телевізора.

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Як вдалося запустити Apple TV на ретро-телевізорі? Варто відзначити, що шлях до настільки оригінального способу перегляду Netflix виявився тернистим. Ентузіасту, за його словами, довелося використовувати відразу кілька перехідників: з HDMI на RCA, з RCA на VCR і з VCR на коаксіальний кабель, який за допомогою ще одного адаптера був приєднаний до антенного порту ТВ.

Best Buy сказав, що це неможливо зробити. Інтернет сказав, що це неможливо. Викуси Best Buy, викуси, інтернет. Після місяців висмикування мого волосся і його поїдання я представляю вам вінтажний Apple TV,
– написав автор "винаходу" на своїй сторінці в соціальній мережі.

Як працює Apple TV на старому телевізорі – дивіться відео

Інтеграція Alexa в акустичну систему. На досягнутому Левінс вирішив не зупинятися: наступним експериментом стала інтеграція голосового асистента Alexa в архаїчну стереосистему.

Робота Alexa на старій стереосистемі – дивіться відео

Деталі інтеграції Alexa в непризначені для цього акустичні системи творець відео не уточнив. За його словами, "сусіди двічі викликали поліцію через шум, але це вартувало того".

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Apple Amazon
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