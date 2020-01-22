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Apple відмовилась від шифрування резервних копій: до чого тут ФБР

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Apple відмовилась від шифрування резервних копій / Unsplash

Apple планувала зробити свій сервіс iCloud ще безпечнішим, додавши шифрування резервних копій. Однак керівництво компанії змінило свої плани, через скарги ФБР: така функція може завадити розслідуванням.

Що відоммо про шифрування даних iCloud

До теми: ФБР вдалося зламати iPhone без допомоги Apple: що про це відомо

Більше двох років тому Apple повідомила ФБР про свої плани запропонувати користувачам кінцеве шифрування (end-to-end) для даних з телефонів, які зберігаються в iCloud. Такий хід мав би збільшити захист користувачів від хакерів, а Apple не мала б способів розшифрувати зашифровані таким чином дані, повідомляє "Ліга.Tech".

Агенти ФБР в приватних переговорах з компанією Apple заперечували проти її планів. Вони говорили, що такий хід позбавить їх найефективніших засобів збору доказів проти підозрюваних з телефонами iPhone.

via GIPHY

Офіційних коментарів щодо свого рішення Apple не дає. За непідтвердженими даними, компанія більше не хоче сваритися з офіційними чиновниками, які звинувачують її в захисті злочинців.

Випадки конфліктів з ФБР

Компанії вже доводилося захищатися в судах через звинувачення про виведення даних користувачів за рамки доступності державних агентств. Серед подібних випадків – позов ФБР проти Apple за доступ до iPhone стрілка в Сан Бернардіно в 2016 році. Тоді спецслужби самі відкликали позов, знайшовши підрядника, який зміг зламати телефон.

Інші версії відмови від шифрування

Інша версія відмови від кінцевого шифрування резервних копій iPhone в iCloud: турбота про користувачів. Apple хоче мати можливість повернути користувачам їх дані, якщо вони не можуть отримати до них доступ самі.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Новини США Apple iPhone
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