У РФ переконують, що Apple визнала окупований Крим російським – внесла свої поправки в географічні назви. Наразі навіть українські користувачі бачать московський час в містах півострова.

Про внесення правок в продукти компанії повідомили самі представники Apple. Про це заявляє голова комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов, пише російський "Интерфакс".

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Компанія на зустрічі з російським депутатом нібито показала візуальні докази внесених нею змін. Тепер користувачі продукції Apple, входячи в програму "Карти" та обираючи окупований Крим, побачить цей регіон як російський.

Наразі ж українським користувачам некоректно відображається час – на годину швидше. Чітких кордонів між країнами на картах немає.



Російський час в українському Сімферополі/ Скріншот

Зазначимо, наразі в Україні немає офіційного представника компанії Apple, аби лобіювати українські інтереси.

Представники парламенту Росії раніше стверджували, що Apple усунула їхні претензії до карт компанії. Однак при цьому в сервісі "Погода" кримські міста не відображалися як територія РФ.

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