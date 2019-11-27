Apple відображає окупований Крим як територію Росії
У РФ переконують, що Apple визнала окупований Крим російським – внесла свої поправки в географічні назви. Наразі навіть українські користувачі бачать московський час в містах півострова.
Про внесення правок в продукти компанії повідомили самі представники Apple. Про це заявляє голова комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов, пише російський "Интерфакс".
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Компанія на зустрічі з російським депутатом нібито показала візуальні докази внесених нею змін. Тепер користувачі продукції Apple, входячи в програму "Карти" та обираючи окупований Крим, побачить цей регіон як російський.
Наразі ж українським користувачам некоректно відображається час – на годину швидше. Чітких кордонів між країнами на картах немає.
Російський час в українському Сімферополі/ Скріншот
Зазначимо, наразі в Україні немає офіційного представника компанії Apple, аби лобіювати українські інтереси.
Представники парламенту Росії раніше стверджували, що Apple усунула їхні претензії до карт компанії. Однак при цьому в сервісі "Погода" кримські міста не відображалися як територія РФ.
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