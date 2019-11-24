Apple виконає одразу 2 побажання користувачів у 2020 році

Компанія Apple вирішила дослухатись до прохань та побажань своїх користувачів. І вже в наступному році втілить деякі з них. Принаймні про це говорить аналітик Barclays Блейн Кертіс.

Як передає MacRumors,цей аналітик провів кілька зустрічей з партнерами Apple з ланцюжка виробничих поставок в Азії.

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Перший приємний сюрприз

Аналітикові стало відомо, що обсяг оперативної пам'яті Phone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max, нарешті, доросте до 6 ГБ. Це суттєвий крок вперед по порівнянням з 4 ГБ в iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max, які випустили у цьому році.

Також у новинки додадуть 3D-сканування простору в тильній камері. Новинки 2020 року також отримають підтримку високошвидкісних стільникових мереж 5G. У базовій моделі iPhone 12 збережеться 4 ГБ оперативної пам'яті, як і в iPhone 11.

Друге прохання користувачів

Також аналітик запевнив, у наступному році відбудеться презентація нового покоління бюджетника iPhone SE 2. Його виробництво виробник має запустити вже у лютому, а офіційний дебют відбудеться в березні. iPhone SE 2 запозичить багато характеристик iPhone 8, зокрема 4,7-дюймовий екран і сканер відбитків пальців Touch ID. Також бюдженик отримає фірмову кнопку Додому. При цьому він буде працювати на новому процесорі A13 і 3 ГБ оперативної пам'яті.

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