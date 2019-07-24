Apple викупить частину компанії Intel, яка займається розробкою 5G

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Apple планує викупити модемний бізнес Intel
Apple планує викупити модемний бізнес Intel / unsplash

Компанія Apple розпочала переговори щодо купівлі бізнесу Intel з випуску 5G-модемів для смартфонів та іншої мобільної техніки. Про контракт на 1 мільярд доларів можуть офіційно оголосити вже наступного тижня.

Про це повідомляє авторитетне американське видання The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела в індустрії, передає Overclockers.

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Нагадаємо, не так давно Intel оголосила про припинення розробки власних 5G-модемів.

Чому Intel припинила розробку 5G-модемів? З одного боку, Apple не так давно досягла домовленостей з Qualcomm після декількох років юридичних суперечок, в результаті яких Apple знову повернеться до використання модемів Qualcomm в своїх телефонах. Ці дії в результаті змусили Intel припинити розробку в даному напрямку.

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Генеральний директор Intel Боб Свон пояснив, що Intel відмовилася від модемного бізнесу, так як без Apple в якості основного клієнта, компанія "просто не бачила подальшого шляху".

Чому Apple планує викупити бізнес Intel з виробництва модемів? З іншого боку для Apple дуже важливо диференціювати власний бізнес на тлі деякого спаду в популярності iPhone. Купертінівці наймають нових висококваліфікованих фахівців, в тому числі з Intel, і оголосили про плани створення нового офісу на 1200 співробітників в Сан-Дієго.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони IT-бізнес Apple Intel 5G
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