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Apple випадково засвітила новий продукт у рекламному відео

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Apple AirTags: компанія випадково розсекретила дані про ґаджет / Unsplash

Чутки про появу бездротових маячків Apple AirTags почали з’являтися в мережі вже давно, однак дату анонсу пошукових трекерів так і не оголосили. На реліз новинки натякнула сама компанія: пряма згадка аксесуара з’явилася в офіційному відео, яке опублікувала служба технічної підтримки.

Що відомо про новий ґаджет

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Судячи з відеоряду, який вже зник з сайту корпорації, AirTags будуть "прив'язані" до додатку Find My, що використовується як локатор для пошуку інших ґаджетів під управлінням iOS.

Судячи з тексту, який засвітився на екрані, однією з функцій сервісу стане оффлайн-пошук, що дає змогу знаходити будь-які предмети і пристрої, до яких прикріплений маячок – навіть якщо вони не підключені до Wi-Fi і стільникових мереж.

Новий рекламний ролик Apple – дивіться відео

У додатку буде створена вкладка з іконками речей, оснащених трекером AirTag. Крім звичайного пошуку предметів, можна буде включити функцію отримання повідомлення, коли маячок виходить за межі заданої зони – наприклад, якщо користувач вийшов з дому і забув ключі від машини.

Дата презентації та ціна

Анонс компактних трекерів Apple AirTags очікується на найближчій презентації компанії, передбачувана ціна новинок невідома.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Apple Новини Техно Техно Ґаджети
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