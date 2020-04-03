Apple випадково засвітила новий продукт у рекламному відео

Чутки про появу бездротових маячків Apple AirTags почали з’являтися в мережі вже давно, однак дату анонсу пошукових трекерів так і не оголосили. На реліз новинки натякнула сама компанія: пряма згадка аксесуара з’явилася в офіційному відео, яке опублікувала служба технічної підтримки.

Що відомо про новий ґаджет

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Судячи з відеоряду, який вже зник з сайту корпорації, AirTags будуть "прив'язані" до додатку Find My, що використовується як локатор для пошуку інших ґаджетів під управлінням iOS.

Судячи з тексту, який засвітився на екрані, однією з функцій сервісу стане оффлайн-пошук, що дає змогу знаходити будь-які предмети і пристрої, до яких прикріплений маячок – навіть якщо вони не підключені до Wi-Fi і стільникових мереж.

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У додатку буде створена вкладка з іконками речей, оснащених трекером AirTag. Крім звичайного пошуку предметів, можна буде включити функцію отримання повідомлення, коли маячок виходить за межі заданої зони – наприклад, якщо користувач вийшов з дому і забув ключі від машини.

Дата презентації та ціна

Анонс компактних трекерів Apple AirTags очікується на найближчій презентації компанії, передбачувана ціна новинок невідома.

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