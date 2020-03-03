Apple виплатить компенсацію користувачам через уповільнення старих iPhone

Корпорація Apple погодилась виплатити компенсацію у розмірі 500 мільйонів доларів через навмисне уповільнення старих моделей iPhone. Цей скандал спалахнув ще у 2017 році.

Як пише The Verge, таким чином Apple намагається залагодити колективний позов, поданий через уповільнення смартфонів оновленням програмного забезпечення на території США.

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Деталі

Apple погодилась виплатити компенсацію незадоволеним користувачам у загальному розмірі 310 – 500 мільйонів доларів. Зокрема, компенсацію отримають власник таких моделей, що використовують версії операційної системи iOS 10.2.1 або 11.2 до 21 грудня 2017 року:

iPhone 6,

iPhone 6 Plus,

iPhone 6s,

iPhone 7,

iPhone 7 Plus,

iPhone SE.

Отож, на кожен такий iPhone передбачено 25 доларів компенсації (625 гривень). При цьому деякі учасники цього колективного позову отримають 1500 або 3500 доларів. Ще близько 90 мільйонів доларів отримають юристи, що представляють інтереси покупців в рамках розгляду.

До речі, Apple своєї вини у цій ситуації не визнає. У компанії кажуть, що погодилася на виплату компенсацій, щоб уникнути подальших судових витрат.

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