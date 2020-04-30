Apple виплатить користувачам 18 мільйонів доларів: у чому річ

Корпорація Apple погодилась виплатити своїм користувачаам 18 мільйонів доларів. Таким чином компанія хоче уникнути судових позовів від користувачів, яким відключила FaceTime на старих iPhone.

Як передає видання 9to5mac, компенсацію у розмірі 18 мільйонів доларів отримають жителі Каліфорнії.

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Деталі

Інцидент трапився ще у 2014 році. Тоді компанія відключила на iPhone відеосервіс FaceTime. У 2017 році обурені користувачі подали колективний позов. Аби уникнути судової тяганини компанія вирішила виплатити позивачам грошову компенсацію.

Відтак, перші два позивачі отримають по 7500 доларів, 30% від суми отримають адвокати, ще близько 3 мільйонів користувачів отримають всього по 3 долари.

Чому FaceTime заблокували

Як відомо FaceTime використовував дві технології для зв'язку між iPhone. У 2012 році Apple звинуватили у порушенні патентів щодо однієї з технологій, що належать компанії VirnetX. Тож починаючи з iOS 7 Apple використовує власний стандарт, який не порушує патенти VirnetX.

У 2014 році Apple вирішила не продовжувати сертифікати роботи старих технологій FaceTime на пристроях, що не оновилися до iOS 7. У оновленій версії операційки істотно змінили інтерфейс, через що багато користувачів iPhone 4 і 4s на iOS 6 не хотіли її оновлювати.

Згодом обурені користувачі подали позов, який підтримали понад 3 мільйони осіб. Ще через три роки Apple погодилася з претензіями та виплатила грошову компенсацію.

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