Apple випускатиме кредитні картки: деталі

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Apple випускатиме кредитні картки
Apple випускатиме кредитні картки / Фото з вільних джерел

Компанія Apple планує запустити новий проект та випускатиме кредитні картки. Купертінівці спільно з одним з найбільших в світі інвестиційних банків Goldman Sachs продовжують роботу над проектом по випуску кредитної карти.

Особливості картки. Як повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, ця карта запропонує власникам iPhone додаткові функції в додатку Wallet, які можуть допомогти більш ефективно управляти своїми витратами і своїми рахунками, не вимагаючи окремого додатка з прив'язкою до пластикової картки.

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Коли представлять новий продукт. Повідомляється, що в 2018 році Apple обговорювала з Goldman Sachs можливість випуску кредитної карти під брендом Apple Pay в 2019 році.

Як пише The Wall Street Journal, спільний проект Apple і Goldman Sachs близький до запуску карти, так як її тестування співробітниками компаній почнеться в найближчі тижні.

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Теги: IT-бізнес Техно Новини Техно Apple Додатки
Джерело: 24 Канал
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