Apple випустила чохли для iPhone за ціною смартфонів Xiaomi

Для смартфонів Apple існує безліч аксесуарів: більшість із них випускають сторонні компанії, однак в асортименті американського вендора є й власні рішення. Одним із них є чохол Smart Battery Case для лінійки iPhone 11 із вбудованим пауербанком.

У числі особливостей новинки – функція управління камерою смартфона і ціна, порівнянна з покупкою нового смартфона іншого популярного бренду, повідомляє GSMArena.

До теми: Чорна п'ятниця 2019: які смартфони купити під час розпродажу

Особливості фірмового чохла

Як і попередні аксесуари лінійки, новий Smart Battery Case оснащений вбудованим акумулятором і виконує роль пауербанка. За даними Apple, він здатний збільшити автономність смартфона на 50%, а відстежити рівень його власного заряду можна за допомогою фірмового віджета для iOS.

Особливістю нової версії чохла стала спеціальна фізична кнопка на правій грані. Її натискання запускає додаток камери, навіть якщо екран смартфона заблокований. Наступне натискання на кнопку робить знімок, а тривале натискання – записує відео в режимі QuickTake.



Кольори нових чохлів Smart Battery Case

Чохол сертифіковано за стандартом Qi і його можна заряджати одночасно зі смартфоном від бездротової станції. Підтримується і стандарт USB Power Delivery при використанні перехідника на Lightning.

Кольори та ціна

Smart Battery Case випускається в білому і чорному кольорі для всіх нових iPhone, а для моделей iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max також доступне рожеве забарвлення. Вартість новинок складає 129 доларів (орієнтовно 3 100 гривень за курсом станом на 25 листопада 2019 року). Зауважимо, майже за ті самі гроші можна придбати смартфон Xiaomi Redmi 8.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно