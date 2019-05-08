Apple випустила другу гру в історії компанії: що про неї відомо

Apple не поспішає ставати ігровим гігантом, хоча й причетна до створення мобільних ігор. Однак, купертінівці все ж представили в App Store свою першу за останні 10 років гру, вона ж стала тільки другою за всю історію компанії.

Сюжет гри. Як повідомляє Venturebeat, гра під назвою Warren Buffett's Paper Wizard розповідає про юність Уоррена Баффета, одного з найбагатших людей в світі.

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Свій шлях до багатомільярдних статків відомий підприємець почав як рознощик газет, і саме цим Apple пропонує зайнятися геймерам. Журналісти відзначають, що новинка багато в чому схожа на Paperboy, яку випустила компанія Atari.



Скріншот з гри Warren Buffett's Paper Wizard

У магазині творцем Warren Buffett's Paper Wizard вказана Wildlife Design, але авторські права належать саме Apple.

Що відомо про першу гру Apple. Першою грою в історії компанії була Texas Hold'em, яку в 2011 році видалили з App Store. Невідомо, чи спіткає така ж доля новинку, але поки що її можна безкоштовно завантажити з магазину.

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